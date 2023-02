Dit waren de regels tijdens het eerste officiële carnaval van Kruikenstad in 1965

indebuurt.nlDe datum 28 februari 1965 staat voor altijd in de geschiedenisboeken van Kruikenstad. Na een verbod van honderd jaar vond er toen voor het eerst een carnavalsoptocht voor volwassenen plaats in Tilburg. En daar kwamen wat gedragsregels bij kijken.

Marcel de Reuver noemt die datum in zijn boek Het gesprek van de dag ook wel de geboortedag van het openbaar carnaval. Via een speciale carnavalskrant kregen Kruiken advies over hoe ze zich moesten gedragen. “Begroet de wagens, de mensen die erop zitten, maak papiersnippers, ontvang de eerste carnavalsprins, juich de mensen van het eerste uur toe en zing de Tilburgse carnavalsliedjes mee.”

De eerste optocht

Die eerste prins van Kruikenstad was Prins Pierre d’n Eerste van Kruik tot Kruik oftewel Pierre Deltrap. Volgens Marcel deden zo’n 24 groepen mee aan de eerste optocht. Ze wandelden zo’n vier kilometer door de stad. De wagens? Die hadden iets te maken met Beekse Bergen, snelwegaffaire, soosrage, raketten naar de ruimte of populaire tv-series zoals The Beverly Hillbillies.

Volledig scherm Veel carnavalvierders zagen er zo uit. De foto is gemaakt in de Koestraat © Regionaal Archief Tilburg.

De eerste dresscode

De dresscode? Ook daar waren ‘regels’ voor. Dat was toen nog geen groen-oranje. Tilburgers droegen een blauwe kiel met rode sjaal en luciferdoosje.

Geleende prinsenwagen

Die optocht op 28 februari 1965 werd zonder officiële vergunning gehouden. Wel kreeg de organisatie toezegging dat de politie alles in de gaten zou houden. Veel tijd om alles op te tuigen, was er niet. Een comité kwam onder leiding van Dré Meulenbroek voor het eerst samen op 18 januari. Peter Gianotten was hier ook bij betrokken en vertelde destijds aan Marcel dat het zeer hectische weken waren. Dré, Peter en Pierre probeerden muziekgezelschappen te strikken, maar veel zouden al ergens anders optreden. En de prinsenwagen? Die werd geleend van Bergen op Zoom. Dat is ook de reden waarom de optocht op zondag plaatsvindt: op zaterdag was de wagen nodig in Krabbegat.

