Dit weekend is de A58 richting Eindhoven dicht

Engelse taal op universiteit inspireert tot literair boek

7 september TILBURG - De Vlaamse auteur Yves Petry schreef een verhaal dat deels speelt op de universiteit in Tilburg. Het boekje 'Tilburgh International' is donderdagmiddag gepresenteerd op de universiteit en is geïnspireerd door de verengelsing van de opleidingen. Dat leidt ook in werkelijkheid op de universiteit tot discussie.