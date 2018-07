Dit wil je dinsdag zien in Tilburg: goedkopere ritjes en kermiscarnaval

Gehandicaptenmiddag

De gehandicaptenmiddag is de oudste themamiddag van de Tilburgse kermis. Het rondreizende attractiepark is gewoon open, maar de exploitanten houden extra rekening met mensen met een beperking. Ook mensen met een verstandelijke beperking zijn welkom. De gehandicaptenmiddag is van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Goedkopere ritjes

Al die ritjes in de breakdance kunnen soms ook best prijzig zijn. Gelukkig vragen de meeste exploitanten op dinsdagmiddag net iets minder. Tussen 13.00 en 18.00 uur kosten de meeste attracties €3,00. Voor kinderattracties ligt het tarief op €1,50. Ook op woensdag en donderdag zijn er gereduceerde ritprijzen.

Kermiscarnaval

Niet alleen Rotterdam heeft een zomercarnaval. Op dinsdagavond viert het Tirolerdorp op het NS-plein feest met verschillende orkesten. Samen lopen zij over het kermisterrein. De start is om 19.30, rond 22.00 uur is de eindshow in het Tirolerdorp. Meelopende orkesten zijn onder andere de Time Out Brass Band dixieland en Proost uit Tilburg. En ook op het Piusplein wordt kermiscarnaval gevierd. Daar staan artiesten als Lamme Frans, Johnny Purple en de Dorini's.

Maak eens een ritje in de Poseidon