Dit zijn de genomineerden voor de Tilburgse Vrijwilligers van het jaar

Annelies van Zeben (45) is vrijwilliger bij Samen Sterk Zuiderkwartier in Tilburg. Al jaren zet Annelies zich in om mensen die het moeilijk hebben of eenzaam zijn een steuntje in de rug te geven. Dalila Berden (30) is al ruim twee jaar de 'buddy' van Wil (74). Wil heeft Parkinson en ook zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid gaan snel achteruit. Toen ze als vrijwilliger via ContourdeTwern de eerste keer bij hem en zijn vrouw Nelleke op bezoek ging, was er meteen een klik. Wil kon toen nog praten maar nu nauwelijks meer. Wekelijks gaat Dalila bij hem op visite en maken ze een wandelingetje door de stad. De derde nominatie is voor José van den Broek (72), die zich inzet voor BOeMS, de vereniging waar ze met hart en ziel bij betrokken is. Musicalvereniging BOeMS heeft zo'n duizenden kostuums in de collectie en José weet ze allemaal te liggen.