Dode mannen bij iXzelF in Tilburg blijken overleden na drugsgebruik

De volwassen mannen van 33 en 43 jaar woonden in een complex van de stichting iXzelF aan de Reinevaartstraat in Tilburg. Ze hadden een psychiatrische aandoening en hadden 24 uur per dag toegang tot begeleiding. Het was een tijdje onduidelijk hoe ze om het leven kwamen. Eerder sloot de politie een misdrijf al uit, nu is dus duidelijk dat drugs de boosdoener is geweest.