Doek valt definitief voor Festival Mundial

TILBURG - Festival Mundial is niet meer. De organisatoren zien geen kans meer het voor Tilburg beeldbepalende festival nog op poten te zetten. ,,Het is niet verantwoord om op deze manier door te gaan", zegt Patrick Kokx, een van de twee directeuren.

De laatste editie van Mundial, de 31ste in de geschiedenis verliep zakelijk desastreus. Het bezoekersaantal viel in juni dit jaar zo tegen dat de organisatie niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Hoe groot het tekort is, wil de organisatie ook nu niet zeggen.

,,Over de zakelijke kant doen we geen mededelingen. Dat is een proces dat nog loopt", aldus Kokx. Ook de vraag of uitstel van betaling is aangevraagd beantwoordt hij niet.