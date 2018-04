Domper voor Tilburgse Russin: Pechtold niet vervolgd, Geert Wilders woest

Zeven mensen hadden aangifte tegen Pechtold gedaan na zijn uitspraak, onder wie Lioudmila van Osch – Koutchmassova, een onderwijzeres uit Tilburg. ,,Ik houd mijn leerlingen daar dagelijks voor respect te hebben voor anderen. Zo'n uitspraak maakt me ongeloofwaardig. Ik til hier zwaar aan omdat Pechtold leider is van een regeringspartij."

Niet grievend

Volgens het OM is de uitspraak van Pechtold strafrechtelijk gezien niet beledigend. Daarnaast moet de uitspraak volgens justitie ook in de ,,context van het maatschappelijk debat" gezien worden. Ook is de tekst volgens het OM ,,niet onnodig grievend".

Pechtold laat weten kennis te hebben genomen van het besluit van het OM. Hij had eerder al gezegd dat zijn uitspraak over Russische politici ging.

Reactie Wilders

PVV-leider Geert Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops opperden afgelopen weekeinde nog dat de strafzaak over Wilders' uitlatingen over 'minder Marokkanen' uitgesteld moest worden, in verband met de aangiftes tegen Pechtold. Volgens hen vertonen de aangiftes ,,sterke parallellen". Wilders moet zich vanaf half mei in hoger beroep verantwoorden voor de uitspraken die hij over Marokkanen heeft gedaan.