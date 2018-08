Dongenaar geplukt voor 9.750 euro aan drugsgeld, en hij krijgt 2,5 jaar celstraf

Bij de inval in het huis van de man op 22 februari 2018 vonden agenten stapels met in totaal 200 biljetten van 20 euro. Die worden door consumenten veel gebruikt bij betalingen in de drugsscene. Ook lagen er biljetten van 200 en 500 euro. Deze laatste, stelt de rechtbank, worden nauwelijks gebruikt in het gewone betalingsverkeer maar wel in het criminele circuit.