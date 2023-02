Doorgaon! Hier in Tilburg vier je carnaval op maandag en dinsdag

indebuurt.nlStrijders, jullie zijn er bijna. Het carnavalsweekend was er een om niet te vergeten, alleen al door de kater van vandaag. Maar hoppa, je geniet nog twee dagen van carnaval in Tilburg. Dit is er te doen op carnavalsmaandag en -dinsdag in Kruikenstad.

Kruikenviering

Met carnaval in de kerk? Jazeker! Om 12.30 uur begint de Kruikenviering in de Heuvelsekerk. Verwacht een hoog carnavaleskgehalte, goede muziek en goede grappen tijdens de dienst. Kippenvel! Je hebt een kaartje nodig om naar binnen te kunnen.

Poffertjesbal

Ook in de Reeshof is er nog van alles te doen rondom carnaval buiten het weekend. Zo wordt op maandag van 12.00 tot 19.00 uur het poffertjesbal gehouden bij Pannenkoekenparadijs Tilburg. Speciaal voor kinderen en hun ouders.

’t Groôte Pleinfestijn

Op ’t Groôte Pleinfestijn is het nog twee dagen knallen. Dit wil je niet missen!

Maandag 20 februari van 15.00 tot 23.00 uur

CV Kruik’m: 5 jaar Jubileum met onder andere DJ Fiësto, Partyjocky Tim, CV De Gierboys, Alaafterparty, De Tappers, De Manager, Kruik’m Collectiv, Basje Baret de Spotify Raket, Camiel van de Wijdefuif (Live) en nog veel meer.

Dinsdag 21 Februari van 12.00 tot 18.00 uur

’t Eindfestijn! Kènderstoet lauwe, optredens van orkestjes en De Zuipende Panter

Tjeukefist

Hé, dat is gezellig! Alle kinderen tot en met 12 jaar zijn uitgenodigd voor het Tjeukefist in 013. Je kunt met Tjeuke op de foto, maar er zijn ook schminkers en toffe artiesten. En Prins Knet is ook van de partij. Het begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Tickets haal je bij de kassa van 013, maar kinderen tot 2 jaar kunnen gratis naar binnen.

Volledig scherm Tjeuke © indebuurt

Kaajbaandefist

Vergeet die kater en feest lekker door! Dat doe je maandag als geen ander op de Korte Heuvel. In deze uitgaansstraat treden kapellen op tijdens het buitencarnaval.

Nog Eendjûh met de Eendjûhs

CV Nog Eendjûh Dan zorgt maandag voor een keigoed feestje bij Café Bakker. Ze staan er niet alleen voor, want ook Alaafterparty en Jan Biggel komen langs. Dan weet je: dat belooft een bak gezelligheid. Het feest begint om 14.11 uur.

33 jaor Kapel de Restantjes

Kapel de Restantjes bestaat alweer 33 jaar! En of dat goed gevierd gaat worden. 3 x 11 laten ze niet aan zich voorbijgaan. Vier jij het jubileum mee op maandag om 15.00 uur? Kom dan naar Stadscafé Brick.

Volledig scherm Foto: indebuurt © indebuurt

Kruikenstad in Koor

Heb je nog een stem over? Vast wel! Op maandagavond is het tijd voor Kruikenstad in Koor op de Heuvel. Tijdens dit meezingfestijn komen de tofste carnavalsklassiekers en eigentijdse hits voorbij. Het fiske start om 20.11 uur en is rond 23.11 uur afgelopen.

Kènderstoet

Dinsdag, de laatste dag van carnaval. Wat gaan we het missen! Gelukkig is er genoeg te beleven. Dinsdagmiddag is het om 13.30 uur tijd voor de Kènderstoet in Kruikenstad. De optocht begint op het Radioplein.

Kènder carnaval bij Bruin Kafee

Gratis popcorn, ranja, kleurboek, snoepzak, chips, serpentines, maskers maken en schminken. Dat is nogal wat voor niks! Kinderen tot 12 jaar maken het mee bij Bruin Kafee. Het feest begint dinsdag om 14.00 uur.

Volledig scherm Foto: Bruin Kafee

CV de Vrijbuiters: Opstaon en Deurgaon

Rustig aan doen op de dinsdag? Nêh! De Vrijbuiters nemen Kruiken graag mee op sleeptouw tijdens Opstaon en Deurgaon. Van 15.00 tot 18.00 uur gaat het feest door bij De Boekanier.

Dolle Bloasmiddag

In Café Het Uilennest wordt tijdens carnaval flink feest gevierd. Dat is op de laatste dag niet anders. Bloaskapel DB nodigt andere kapellen uit. Van 15.00 tot 20.00 uur klimt er elk halfuur een podium op. Bloaskapel DB zorgt ook voor broikes en soep. En drankjes!

Et Sebiet

Eigenlijk ben je kapot na al dat hossen en je hebt geen stem meer over. Maar het laatste evenement van carnaval in Kruikenstad wil je niet missen. Hier geniet van Et Sebiet op d’n Heuvel. Het begint om 20.11 uur en is om 23.11 uur afgelopen.

Volledig scherm Foto: Carnavalsstichting Tilburg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!