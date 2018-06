Doorrijder bekent aanrijding met 9-jarig meisje, wil excuus aanbieden want 'wist niet dat ze been brak'

Ravage door foutje bij inparkeren met Porsche: vrouw drukt per ongeluk op gaspedaal en niet rem

23:10 TILBURG - Een ravage is ontstaan rond 21.30 uur nadat een vrouw met haar Porsche Panamera faalde in te parkeren aan de Prof. Verberenelaan in Tilburg. Ze drukte vermoedelijk op het gaspedaal en niet op de rem, waardoor ze twee palen en een boom uit de grond reed.