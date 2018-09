Dorpsquiz en Kraanpop op nieuwe locatie in Berkel-Enschot

Hoolpop?

Twan van den Brand van de KPJ: ,,Voor de tent is nog wel ruimte, maar parkeren en dergelijke werd lastiger. Vandaar dat we naar een nieuwe locatie aan de Hoolstraat gaan, schuin tegenover de milieustraat." Van den Brand krijgt sindsdien veel vragen of de naam Kraanpop ook wijzigt in Hoolpop: ,,Nee, Kraanpop is inmiddels een begrip geworden."