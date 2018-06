Draaimolen Festival vreest toekomst, in 2019 mogelijk geen dancefestival

VIDEOTILBURG - De toekomst van het Draaimolen Festival staat op losse schroeven. Het dancefestival is nu nog thuis bij Charlotte Oord, maar dat bosrijke gebied maakt plaats voor een bedrijventerrein. Milo van Buijtene van Draaimolen wil volgend jaar met zijn festival verhuizen naar het MOB-complex in Tilburg-Noord, maar krijgt geen uitsluitsel van de gemeente. Als er voor de zomervakantie geen duidelijkheid is, dan is er in 2019 geen Draaimolen Festival, zo zegt hij.