Drie fietssters aangereden door automobilist op Schouwburgring in Tilburg

VIDEO Wat konden ze in Goirle nou nog verzinnen voor Ireen Wüst? Een standbeeld, dus

4 maart GOIRLE - Het is dus een standbeeld geworden. Een straatnaam had ook nog gekund, maar over andere mogelijkheden om in Goirle Ireen Wüst nog te eren wilde burgemeester Mark van Stappershoef na afloop van de huldiging op het Oranjeplein niks zeggen ... vertrouwelijkheid van de raad en zo. De huldiging zelf trok al gauw een paar duizend mensen. En Wüst zelf was blij met haar standbeeld. ,,Daar kan ik ooit met m'n kleinkinderen naar gaan kijken."