Drie jaar cel voor Tilburger voor mislukte overvallen

Ruzie op station Tilburg loopt uit de hand: man (31) met ontbloot bovenlijf gewond

11:17 TILBURG - Bij een mogelijke steekpartij op station Tilburg Universiteit is maandagavond een 31-jarige man gewond geraakt. Hij had snijwonden in zijn hals en op zijn borst en beweerde dat hij was gestoken door een bekende van hem. Volgens de politie is een eerdere beroving waarschijnlijk de aanleiding geweest voor het geweld.