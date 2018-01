Drie maaltijdbezorgers rijden veel te hard, restaurant krijgt bezoek van politie

Cees werkt vijftig jaar bij de Diamant-groep: 'Toen werkten mannen en vrouwen nog gescheiden'

6:16 TILBURG - Voor Cees van Oirschot (65) is deze maandag een bijzondere dag. De Tilburger is vijftig jaar in dienst bij de Diamant-groep en dat wordt gevierd met een feestmiddag. ,,Ik ben er trots op dat ik dit jubileum mag beleven en nog steeds trots om hier te mogen komen. Had ik het werk niet gehad, dan weet ik niet waar ik terecht was gekomen."