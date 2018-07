Drie Udenhoutse basisscholen doen samen Summer's Cool: 'Leren met hun hele wezen'

Studenten­hui­zen in Tilburg 'Dutch only', buitenlan­ders radeloos: 'Help me please!'

6:01 TILBURG - ,,In welk park kan ik als buitenlandse student slapen?", schrijft internationaal student Enver Gürzap (27) in zijn oproep op de Tilburgse Facebookgroep Woonruimte Aangeboden. De stad heeft een groot kameraanbod, maar voor internationale studenten als hij is een kamer vinden soms erg lastig. Het probleem: veel particuliere studentenkamers adverteren met 'Dutch only en No internationals.'