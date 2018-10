Dronken automobilist scheurt te hard en toeterend over cityring Tilburg

Rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 'puinzakken­ben­de': 'Hoe die struikelde over een peuk'

10:19 TILBURG/BREDA - De rechtbank van Breda doet vrijdag 12 oktober uitspraak in de zaak tegen de 'puinzakkenbende'. Justitie verdenkt drie Tilburgers en een Oosterhouter van een lange lijst van autodiefstallen, inbraken, een ramkraak en het voorbereiden van een overval. Ze eiste celstraffen tot 5 jaar. Een reconstructie die eerder in het Brabants Dagblad verscheen op basis van de rechtszaak die in augustus twee lange dagen in beslag nam.