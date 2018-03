Dronken seks met meisje van 14: Tilburger krijgt 120 uur taakstraf

VIDEO Amerikaanse vibrafonist Mike Mainieri (79) speelt bij Paradox

12:19 TILBURG - De vibrafonist Mike Mainieri (79) wordt vaak omschreven als een levende legende. Hij is deze maand op tournee door Nederland en naar verwachting zal dat de laatste keer zijn dat hij in het land is. Op zaterdag 24 maart staat hij in Paradox in Tilburg met de Old School Band.