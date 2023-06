Dronken vrouw uit Goirle (30) probeert terrasstoel naar bikers te gooien tijdens ruzie in Tilburg.

Tilburger ramt vriend van ex in elkaar: 240 uur taakstraf

BREDA – De 32-jarige Bryan H. uit Tilburg heeft woensdag bij de rechtbank in Breda 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk cel gekregen. Hij had gehoord dat zijn ex roddels over hem verspreidde en was verhaal gaan halen. Maar dat liep nogal uit de hand.