Dronken Waalwijker van A58 geplukt na botsing met vangrail

Man (20) vernielt reclame­zuil in Tilburg en loopt schreeu­wend rond

13:32 TILBURG - Een 20-jarige man uit Oisterwijk is donderdagavond aangehouden in Tilburg. Hij had even daarvoor een reclamezuil vernield bij een bushalte aan de Groenewoudstraat. Ook liep hij schreeuwend rond.