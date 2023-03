Druiventros vraagt Duitse inkopers van bont en goud te vertrekken: ‘We hadden er geen goed gevoel bij’

Met voetbaltas vol ervaring is Romano ter Linden van toegevoeg­de waarde voor BE'79

Als zestienjarig jochie mocht Romano ter Linden bij FC Eindhoven Futsal zijn debuut maken in de UEFA Champions League. Kort daarna ontving hij een uitnodiging voor Jong Oranje. Een talent leek tot wasdom te gaan komen. Zijn zaalvoetbalcarrière werd echter in de knop gebroken. Tegenwoordig speelt de geboren Eindhovenaar bij eredivisionist BE’79 in Berkel-Enschot. ,,Soms gaat het zo”, relativeert de taxateur van beroep.