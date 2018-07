'Dubbelbloedje' steelt harten bij herdenking slavernij in Tilburg

'Mijn afkomst van zwart en wit geeft mij mijn complete waarde. Van elk haal ik het beste uit mijn brein. Dat maakt mij zo bijzonder op deze aarde", zo luidde een strofe uit het gedicht dat de 14-jarige Tilburger voordroeg. ,,Als dubbelbloedje hoef ik me nergens voor te generen, zolang ik me maar bewust ben van mijn eigen kracht."

Noéh kon model staan voor de eerste Brabantse herdenking van het slavernijverleden. Anders dan in Amsterdam - waar het slavernijverleden al jaren wordt herdacht - trok die een opvallend veelkleurig publiek. ,,Het slavernijverleden is onderbelicht, dit is een mooie manier om verbinding te zoeken", zei mede-organisator Kenneth Stam (31), zelf van gemengd Nederlands/Nederlandse afkomst. ,,We leven samen, we zullen het samen moeten doen."

Volledig scherm Kenneth Stam met echtgenote (midden) en hun pasgeboren kind. © Stephan Jongerius

Gelijkwaardigheid

Dave Ensberg, zoon van voorouders die tot slaaf werden gemaakt, sprak van een bijzonder moment: de eerste keer als Brabanders bijeen om de afschaffing van slavernij door Nederland, 155 jaar geleden te herdenken. ,,Wellicht volgen nu meer Brabantse steden."

Hij memoreerde het leed van vele miljoenen mensen. ,,Maar we moeten ook vooruit kijken. Daarvoor is belangrijk dat we elkaars geschiedenis kennen (...). We staan niet tegenover elkaar, er is geen sprake van schuld, we herdenken vanuit gelijkwaardigheid en liefde."

Volledig scherm Burgemeester Theo Weterings legt de eerste van vele kransen. © Stephan Jongerius

Identiteit uitdragen

,,Goed om te zien dat er zoveel verschillende mensen zijn", vond burgemeester Theo Weterings die als eerste een krans legde ter nagedachtenis van de slachtoffers van de slavernij. Hij sprak van 'een diep-donkere bladzijde uit onze geschiedenis die om uitleg vraagt'. ,,We staan in de multiculturele samenleving voor grote uitdagingen, het gaat niet altijd vanzelf. We moeten leren kijken door de ogen van elkaar. Elkaar de vrijheid gunnen om je uit te spreken, je eigen identiteit uit te dragen."

Headley Binderhagel - oud raadslid in Tilburg en 's lands eerste zwarte burgemeester - hekelde de neiging van sommige zwarten om 'vooral naar het verleden te kijken en boos te blijven'. Hij ging nog verder terug, naar de tijd van voor de christelijke jaartelling. ,,De eerste slaven waren toen witte mensen (...). Het is juist de bedoeling samen vooruit te kijken."