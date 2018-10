Duizenden euro's aan boetes voor bellen achter het stuur: hoe zit het in jouw gemeente?

Het afgelopen jaar zijn er voor duizenden euro's aan boetes voor het telefoongebruik achter het stuur uitgedeeld in Brabant. Sterker nog, in bijna heel Brabant nemen het aantal bekeuringen toe. Hoe zit het in jouw gemeente?

Nergens in Brabant werden er het afgelopen jaar zoveel boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur als in Tilburg. En dat zie je terug in het totaalbedrag: bijna 340.000 euro werd er uitgeschreven. Er werden daar in totaal 1.503 boetes uitgedeeld. Dat zijn er bijna 400 meer dan het jaar daarvoor. Dat komt neer op 146 boetes per 100 kilometer weg in de gemeente.

Grote toename

In Oss was de toename nog groter. Daar zijn het aantal boetes meer dan verdubbeld van 210 boetes in 2016 naar 495 vorig jaar. Dat is goed voor 112.100 euro aan boetes. Toch valt het verhoudingsgewijs mee in Oss: per 100 kilometer weg inde de gemeente 57 boetes.

Opvallend

Er zijn een paar getallen die er uitspringen. In Brabant werden de minste boetes uitgedeeld in Boekel: daar werden slechts vijf mensen betrapt met hun telefoon achter het stuur. In Neerijnen bleef het aantal boetes gelijk. Daar werden zowel in 2016 als in 2017 precies 69 bellende bestuurders beboet. In Helmond, Laarbeek en Baarle-Nassau nam het aantal boetes juist af.