Duizenden vrouwen werkten gedwongen in klooster in Tilburg

Vijf vrouwen eisen excuses en willen niet-ontvangen loon ontvangen. Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik steunt hen daarin en wil dat de overheid onderzoek doet naar de uitbuiting.

Het werk werd gedaan voor de kloosterorganisatie Zusters van de Goede Herder. Dat gebeurde bijvoorbeeld in naaiateliers. In 1933 moesten er onbetaald 40.000 legerhemden gemaakt worden. De Zusters van de Goede Herder is een van origine Franse organisatie, die begin deze eeuw vanwege eenzelfde soort verhalen al in opspraak kwam in Ierland.

Opgesloten tussen hoge muren

In Nederland hadden de Zusters zogenaamde 'liefdesgestichten' in Tilburg, Zoeterwoude, Almelo en Velp. De Tilburgse afdeling bestond van 1902 tot 1959. Vrouwen die bijvoorbeeld prostituee, ongehuwd zwanger, wees, verwaarloosd, misbruikt of gehandicapt waren, werden - volgens NRC doorgaans tegen hun wil - in de gestichten geplaatst. Verschillende partijen konden daartoe besluiten: de regering, voogdijverenigingen, ouders of kinderbescherming.

Quote Wij waren gratis arbeids­krach­ten. Niets meer dan slaven. Jo Keepers uit Roosendaal