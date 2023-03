Duvelhok van start als proeftuin vol (sociale) zaakjes: ‘Het is een mix van alles. Een mooie uitdaging’

TILBURG - Van zelf lepels maken uit snoeihout tot even tot rust komen op een kussen of een koffie-to-go meepikken. Allerlei zaken hebben zich voor een half jaar in het Duvelhok in Tilburg genesteld. Als dubbele proeftuin: voor de toekomst van het rijksmonument én om zelf te experimenteren.

,,Wat gebeurt er als er publiek komt? Kopen ze dan dingen in ons zaakje?” Dat wil Norbert Heijl van stichting Goejenhandel in het Tilburgse Duvelhok uitproberen. De stichting begeleidt jongeren. ,,Een wat kwetsbaardere groep die we kansen willen bieden door ze te begeleiden in het creatieve proces.” Ze ontwerpen bijvoorbeeld het design voor T-shirts, truien en snijplanken. Die zijn vanaf zaterdag in het Duvelhok te koop.

Quote Een wat kwetsbaar­de­re groep die we kansen willen bieden Norbert Heijl Goejenhandel is één van de eerste acht zaakjes die neerstrijken in het rijksmonument aan de Sint Josephstraat. Ze krijgen er de ruimte om hun concepten te testen en er wordt gekeken of de sociale invulling iets is voor het Duvelhok-van-de-toekomst.

Tot rust komen

Iets voorbij Goejenhandel liggen kussens op de grond. Mensen kunnen tot rust komen in de Urban Blue Zone, even gaan liggen en de ogen sluiten. Daarnaast hangen lampen gemaakt uit gerecyclede petflessen. Die krijgen straks weer gezelschap van een tafel gemaakt van resthout, gemaakt door Prospects at work: een dagbesteding die samenwerkt met de milieustraat.

,,Het is een mix van alles”, zegt Dieuwertje Vorstenbosch. Ze loopt al lange tijd met plannen rond voor stedelijke plekken waar jonge en lokale ondernemers de handen ineen slaan en kan in het Duvelhok die droom testen. Ze gaan op zaterdag van start met een achttal deelnemers, andere initiatieven haken later aan.

Verhaal loopt door onder de foto

Volledig scherm Voorbereidingen voor de opening op zaterdag. © Bas Vermeer

Een stadstour door Tilburg bijvoorbeeld en workshops hoe je van afval- en snoeihout lepels maakt. Mogelijk komt er ook nog een kapper bij die er met duurzame producten aan de slag gaat. ,,En als de zon weer schijnt, kun je buiten aan de picknicktafel zitten.”

Deze kant van de stad

Koffiebar Locals zit aan de Heuvelstraat en heeft er een to-go-zaakje geopend. ,,Puur voor de ervaring, kijken hoe het is om er een mini-café bij te hebben”, zegt Shinol Pishori. ,,Een mooie uitdaging.” Partner Rachel Pishori glimlacht: ,,Kijken hoe het aan deze kant van de stad is.” En ze kunnen aanvoelen of de locatie in de toekomst iets voor ze is.

Daarmee is het voor Locals een proeftuin, maar ook voor het Duvelhok zelf waarvan de herontwikkeling na de zomer gepland staat. Mogelijk met sociale initiatieven aan boord, maar Duvelhok moet daarnaast een publieke of wijkfunctie krijgen. Hoe is nog niet helemaal duidelijk: eerst de experimenteerfase.

De proeftuin is zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur voor het eerst open, daarna iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. In ieder geval het komende half jaar.