Eelco Smits uit Goirle krijgt grote toneelprijs

De penning is een onderscheiding die acteurs aan elkaar doorgeven. De prijs is in 1982 ingesteld door de gemeente Den Haag als eerbetoon aan acteur Paul Steenbergen bij diens vijfenzeventigste verjaardag. Die gaf de penning in 1986 door aan Guido de Moor, die hem in 1989 aan Willem Nijholt uitreikte. Pierre Bokma kreeg de penning in 2002 en gaf hem in 2008 door aan Jacob Derwig. Eelco Smits is de zesde acteur die de erepenning in bezit heeft.