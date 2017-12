Eén aanhouding bij fouilleringsactie op Pieter Vreedeplein

Het salsafeest had plaats in de ondergrondse Club Fix op het Pieter Vreedeplein. Het was het eerste salsafeest sinds de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch bij een schietpartij dodelijk werd getroffen tijdens Salsa Breeze in Best vorige maand. Het plein was daarom door burgemeester Weterings als veiligheidsrisicogebied aangewezen voor de periode van zondag 3 december 2017 16.30 uur tot maandag 4 december 2017 05.30 uur.