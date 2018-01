Een brug slaan tussen geld en gitaren in Tilburg

Herbouw sluis bij Reeshof vergt nog vijf jaar

18 januari TILBURG - Niet eerder dan in 2023 is de nieuwe sluis 2 in het Wilhelminakanaal klaar. Dat laten Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg weten in een brief die op circa 3200 adressen in Reeshof is bezorgd.