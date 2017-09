Een doodgewone Udenhoutse straat, maar wel met zes gouden bruidsparen

Tilburger wil liever een mooie muur­schil­de­ring, geen vage tags

22 september TILBURG - Het Brabants Dagblad verdiepte zich de afgelopen weken in de graffitiscene in Tilburg. Lezers hebben een heldere mening over graffiti, zo blijkt uit de vele reacties: 'Graffiti doet pijn aan mijn ogen'.