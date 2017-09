Een echte fan! Joseph (25) reist van Australië naar Tilburg voor exclusief concert Ayreon

TILBURG – Naar de andere kant van de wereld vliegen om je favoriete artiest te kunnen zien. Vrienden verklaren hem voor gek, maar de 25-jarige Brit Joseph Garner is lang niet de enige. Honderden muziekliefhebbers van over de hele wereld komen deze week naar Tilburg voor een zeer zeldzame gebeurtenis: een liveconcert van progrockfenomeen Arjen 'Ayreon' Lucassen. ,,Ik heb voor geen enkele artiest zoveel respect als voor hem. Arjen is briljant.”

Joseph is geboren in Engeland, maar woont nu een aantal jaar in Brisbane, Australië. Lang heeft hij naar dit moment uitgekeken. ,,Ik heb altijd gezegd: komt Ayreon naar Nederland, dan ben ik erbij. Ongeacht hoeveel het mij gaat kosten en hoe lang de vliegreis duurt”, zegt Joseph. ,,En nu is het eindelijk zo ver. Ik weet zeker dat het de lange reis waard is: Arjen is een ongelofelijk getalenteerde muzikant.”

Krankzinnige fantasie

Arjen Lucassen, zoals de burgerlijke stand hem kent, is het meesterbrein achter Ayreon. Critici en fans zien de 57-jarige multi-instrumentalist uit Oudenbosch als een van de grootste artiesten die de progressieve rockscene ooit gekend heeft. Zijn haast krankzinnige fantasie is direct zijn grote kracht. Op elk album vertelt Lucassen een episch fantasieverhaal waarbij grote artiesten uit de industrie - zoals Bruce Dickinson (Iron Maiden) en James LaBrie (Dream Theater) - in de huid kruipen van fictieve personages.

Nog nooit heeft Ayreon, dat al sinds 1995 bezig is, onder eigen naam opgetreden. Tot nu. Bij hoge uitzondering geeft de Brabantse kluizenaar dit weekend drie concerten in Tilburg. Al een jaar geleden vlogen de in totaal 9.000 kaartjes in enkele uren weg. Joseph verwacht een episch concert om nooit te vergeten. ,,Wat ik zo goed vind aan Arjen, is dat hij met zijn muziek geweldige verhalen kan vertellen. Zijn albums zijn een reis, waarbij ik altijd een emotionele band weet op te bouwen met de personages.”

Respect

Joseph realiseert zich maar al te goed dat hij iets heel bijzonders gaat aanschouwen. ,,Arjen houdt helemaal niet van optreden en bovendien is het een heel karwei om al die artiesten tegelijkertijd in één ruimte te krijgen. Het feit dat dit hem nu gelukt is, onderstreept hoeveel respect al die muzikanten voor hem hebben.”

Van Tilburg had Joseph hiervoor nog nooit gehoord. ,,Ik zie ernaar uit om de stad te verkennen. Ik denk niet dat veel buitenlanders weten dat Nederland naast Amsterdam nog veel meer moois te bieden heeft.”

Unieke belevenis

Volgens Joost van den Broek, muzikaal leider van de concerten in Tilburg, wordt het concert van Ayreon een van de meest unieke live evenementen in het symfonische en progressieve rock-metalgenre aller tijden.