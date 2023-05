Een ingenieuze hennepkwekerij in Tilburg stond zowat op instorten: ‘Als vader schaam ik me’

Willem II bedankt supporters na flopsei­zoen: ‘Steun was ongeloof­lijk, onvoorwaar­de­lijk en onmisbaar’

Willem II is (door de tranen heen) trots op - en dankbaar voor - de steun van de hondstrouwe achterban. Dat valt te lezen in een statement dat een paar dagen na de mislukte play-offconfrontatie met VVV-Venlo is gepubliceerd.