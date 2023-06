Een kort briefje en de Tilburgse stedenband met Chengdu en Changzhou is voorbij

Willem II stelt deel aanpassin­gen stadion met jaar uit, tot verbazing van de gemeente: ‘Dit wijkt af van onze afspraken’

TILBURG - Willem II heeft de meest ingrijpende veiligheidsmaatregelen in het stadion met een jaar uitgesteld. De supporters zullen pas in 2024 iets merken van veranderingen, zoals tourniquets op de tribunes. Mits de gemeente, die nog niet op de hoogte was gesteld, akkoord gaat met de aangepaste planning.