Een vette waoge en een draak waar geen eind aan kwam in D'n Haozepot

Dubbelzin­nig­heid en de Reuselse bouwput: alles kwam voorbij in de carnavals­op­tocht

REUSEL - In Reusel gaat het centrum op de schop waardoor de Marialaan al een bouwput is. Dit noopte de Narrendonkers tot het aanpassen van de carnavalsroute waardoor de stoet nu door De Lend en Schoolstraat trok. Een aantal wagens speelde handig in op de grote verbouwing.