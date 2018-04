Een voedselbox met producten uit de regio; Boerschappen groeit tegen de trend in

BREDA - Waarom van ver halen wat dichtbij voorhanden is? Dat is zo’n beetje de filosofie van de voedselleverancier Boerschappen. Begonnen in Breda, maar met inmiddels afhaalpunten in onder andere Goirle, Dongen, Tilburg en Den Bosch. Veel is biologisch verantwoord, het meeste komt uit de regio. Het bedrijf groeit als kool, terwijl veel bedrijven in de branche moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Eigenaar Stijn Markusse (32) laat in een sneltreinvaart het onderkomen van Boerschappen in de voormalige snoepfabriek De Faam zien. ,,Kijk… Daar ontstond eind 2016 de brand die de paintball-hal achter ons in de as legde. De brand trof ons ook. We hadden talloze kerstpakketten klaar staan die wij die dag zouden uitleveren. En niet verzekerd he… We hadden nooit wat op voorraad, dus dat hoefde niet. Gelukkig hebben de brandweerlieden ons enorm geholpen (zie foto, red.). Samen met hen hebben we veel kunnen redden. Ik heb een grote taart voor ze laten bakken uit dank.’’

Betonnen vlakte

Waar ooit de paintball-hal stond, gaapt nu een grote betonnen vlakte. Voor een deel is de ruimte in beslag genomen door het alsmaar groeiende Boerschappen. ,,We hadden een handvol mensen in dienst twee jaar geleden, nu tegen de dertig. En dat worden er snel twintig meer.’’



Het succes van Boerschappen is opmerkelijk, want veel soortgelijke bedrijven worstelen en gaan uiteindelijk ten onder. Markusse: ,,In het klein beginnen gaat wel, maar daarna doorgroeien is veel moeilijker. Opschalen is lastig, omdat er veel wetgeving is. We vallen nu binnen de cao voor supermarkten, maar Boerschappen is binnen die branche een vreemde eend in de bijt. Neem de voedselveiligheid. Wat een moeite we alleen al hebben moeten doen om gecontroleerd te worden. Ze wisten geen raad met ons. Elke dag halen we het voedsel vers van bij onze leveranciers en we leveren de bestelde pakketten dezelfde dag nog af.’’

Brabantse markt

Het bedrijf richt zich op de Brabantse markt. Er zijn inmiddels afhaalpunten in Roosendaal, Etten-Leur, Breda zelf, Oosterhout, Dongen, Goirle, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De aangesloten boeren zitten met name in de provincie, de verse vis wordt vooral uit Zeeland gehaald.

Markusse en zijn vriendin Stéphanie Vellekoop begonnen in 2013 met tien klanten, allemaal bevriende stellen. Het was aanvankelijk niet hun bedoeling om er een bedrijf van te maken. ,,Maar na een artikel in jullie krant bleven de reacties maar binnenstromen’’, zegt Markusse.

Vijf jaar later heeft het stel er een dagtaak aan. ,,We hebben inmiddels een kind gekregen. Dat verandert je kijk op het leven wel. Toen we net waren begonnen, dachten we er niet bij na dat ouders ’s ochtends geen tijd hebben om twee uur in de keuken te staan voor het avondmaal. Nu weten we wel beter’’, zegt hij lachend.

Abonnementen

Volledig scherm Bij de brand in De Faam eind 2016 hielpen brandweerlieden met het in veiligheid brengen van de kerstpakketten. © Boerschappen De klanten van Boerschappen hebben abonnementen op voedselboxen waarvan de samenstelling door Boerschappen wordt bepaald. Hoe vaak ze de pakketten willen ophalen of laten bezorgen, bepalen de klanten zelf. Markusse: ,,Ik begrijp dat de mensen niet altijd zitten te wachten op bepaalde spullen. Als ze maar zien dat het om kwaliteit gaat. We werken zo, omdat we het voedsel op die manier tegen een aantrekkelijke prijs kunnen aanbieden. Onze biologische producten zijn in de meeste gevallen goedkoper dan in de supermarkt.’’



Het succes van Boerschappen blijft niet onopgemerkt. Het bedrijf werkt samen met de provincie Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in een project om lokale producten bij lokale klanten te krijgen. ,,Er is veel vraag naar, maar het is moeilijk uitvoerbaar. De volumes zijn te klein waardoor het commercieel minder aantrekkelijk wordt. Dat het ons lukt, is omdat we de kosten laag houden. We hebben geen dure ‘overhead’ en doen alles zelf. Dit bedrijf hier in De Faam hebben we helemaal zelf getimmerd. Daar komt bij dat we kunnen terugvallen op zeer trouwe klanten. Bij andere, meer commerciëlere initiatieven, is het verloop van klanten veel groter.’’

Groeistuipen

Markusse blijft nuchter onder het succes van Boerschappen. ,,We zullen nooit een groot concept worden , maar vanwege de groeistuipen hebben we wel een organisatiedeskundige in de armen genomen. We willen alles in eigen beheer houden. Daarvoor is een fijnmazige logistiek nodig.’’

En wie zijn de klanten van Boerschappen precies? Het antwoord zal ons nog verbazen. Het zijn niet alleen de modebewuste trendvolgers of alternatieve hipsters. Markusse: ,,We hebben steeds meer oudere klanten. Een vrouw van 81 komt elke week vanuit de wijk De IJpelaar met de bus naar ons toe voor haar boodschappen. En we hebben ook veel internationale klanten. Polen bijvoorbeeld. Die zijn toch meer kwaliteit gewend dan Nederlanders als het om eten gaat. En ze hebben zo hun specifieke wensen. Neem wortelpeterselie. Dat is heel populair onder de Polen.’’

En de toekomst? Markusse: ,,We willen de ongrijpbare luis in de pels van het foodestablishment blijven. Boerschappen gaat niet voor winstmaximalisatie. We zullen niet eindigen als Albert Heijn.’’