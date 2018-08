Een week na de kermis: nog veel afval in de binnenstad

Felle brand in kledingcon­tai­ner in Tilburg: veel rook, vermoede­lijk aangesto­ken

6:31 TILBURG - Op de Elgarstraat in Tilburg heeft in de nacht van zondag op maandag een kledingcontainer in brand gestaan. Dit ging volgens buurtbewoners gepaard met veel rook. Op straat is het een flinke puinhoop van verbrande kleding.