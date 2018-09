Eerste editie Blaak Run verbroedert de wijk

Bij de start en finish bij de sporthal in de Tilburgse wijk De Blaak is het gezellig druk: kids die de in de ochtend de kidsrun liepen, wachten nu op hun vader of moeder die de langste afstand van ruim 9 kilometer loopt.

Daartussen loopt Marc Evers. Hij is lid van de wijkraad en organiseert samen met vier anderen voor het eerst het evenement. ,,We willen meer leven in de wijk en de saamhorigheid verhogen. Er is van alles te doen, maar nog niets voor iedereen. En sport verbroedert, dus een hardloopevenement is prima geschikt."

Volledig scherm Job van der Velden, winnaar van de eerste Blaak Run in Tilburg © Rudolf Robben

Beker

Volledig scherm Fleur (l) en Sofie Ernst werden respectievelijk tweede en derde in hun categorie bij de Blaak Run. © Rudolf Robben In die opzet lijkt de organisatie geslaagd: 75 procent van de ongeveer 400 deelnemers komt uit de wijk. Bij de kidsrun hebben Sofie Ernst (7) en haar zusje Fleur (4) ook een beker gewonnen. Sofie werd derde in haar leeftijdscategorie en Fleur tweede. ,,We hebben van te voren met opa geoefend. Dan ken je de route en je weet hoe de bochten gaan", weet Sofie. Fleur weet al waar ze de beker neer gaat zetten: ,,Ik neem 'm morgen mee naar school en daarna zet ik 'm op mijn kamer."

Quote Het was echt super. Veel publiek en prima sfeer. Wat mij betreft wordt dit een jaarlijks evenement in de wijk. Demis Backx