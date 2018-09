Eerste oost-westpact Westermarkt

TILBURG - Op winkelcentrum Westermarkt is een eerste pact aanstaande tussen oost en west. Aan beide zijden van het 'ijzeren gordijn' - de D.J. Jittastraat - is er draagvlak voor het invoeren van een bedrijveninvesteringszone (biz).

Dat is de basis voor wat over enkele jaren in een algehele herstructurering van het winkelcentrum moet resulteren. Naast de winkeliers van de west- (de passage) gaan ook die aan de oostkant (D.J. Jittastraat-Jaques Oppenheimstraat) bijdragen aan de biz. ,,Zo stijgt het budget voor activiteiten met een factor 1,5 tot 125.000 euro", zegt centrummanager Edwin Prince.

De heffing loopt via de gemeente. Aan de stemming in november moet minstens de helft van de winkeliers meedoen, driekwart moet instemmen. ,,In een volgende stap betrekken we ook de eigenaars erbij. Dan gaat het ook echt om gezamenlijke investeringen", zegt Prince.

Versnipperd