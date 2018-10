Eerste Tilburgse ‘Nacht’ moet het hebben van woorden

Op jacht naar dierlijk nachtleven rond een verduisterd stukje Piushaven, bewapend met warmtecamera’s, uv-lampen en een batdetector. Turen naar een fraaie sterrenhemel vanuit een fluisterbootje bij Moerenburg.

De Nacht van de Nacht, wereldwijd fenomeen om aandacht te vragen voor de duisternis, was voor het eerst ook in Tilburg: vermetel initiatief in een stad die baadt in licht. De praktijk viel tegen, want de natuur zelf werkte niet mee. In de nacht die een uur langer duurde, hield de kou zaterdag vlinders en vleermuizen in hun schuilplaats. Wolken benamen het zicht op sterren.

De oogst van (frisse) wandel- en vaartochtjes langs de deels verduisterde Havendijk bleef dus mager: één herfstspanner - een vlindertje mooier van naam dan uiterlijk, gelokt met zoetstof op een boom. Een worstelpartij tussen een kat en een rat. En, vanuit de boot, een verrassende vlucht ganzen.

Tranen

Het welwillende publiekje moest zich - naast vermakelijk spel van nachtburgemeester’ Frans van der Meer en Jeroen de Leijer - vooral laven aan woorden. Hoe de nacht je midden op de Loonse en Drunense Duinen als een veilige en behaaglijke deken kan omhullen, heeft Peter Voorn, huisecoloog van Natuurmonumenten, geregeld ervaren. ,,Licht en duisternis versterken elkaar, het kan mensen tot tranen toe roeren.”

Juist daar, op een van Brabants donkerste plekjes, doet zich echter ook de lichtvervuiling aan je voor: helle koepels van Waalwijk en Den Bosch, een muur van licht vanuit Tilburg. ,,Een verlicht fietspad vlakbij, daar zijn dassen, vleermuizen en uilen niet blij mee.” Tragisch effect van straatverlichting bij de Rauwbraken (Berkel-Enschot): padden die de weg soms vijfmaal op en neer oversteken, op zoek naar vermeend water - feitelijk straatlicht aan de overzijde. ,,Resultaat: paddensoep op de weg", vertelde stadsecoloog Mischa Cillessen.

Vleermuisvriendelijk

Nederland is in Europa het felst verlicht, maar weet blijkens recent onderzoek wel wat te dimmen. Tilburg doet het, als 's lands zesde stad op plaats 15, zo slecht nog niet. Heel gericht probeert het stadsbestuur soms de nachtelijke fauna te ontzien. Aan de Gilzerbaan is de straatverlichting wit als het koud is en nodig voor de veiligheid van mensen. Als het kan schakelt-ie over naar vleermuisvriendelijk amber. ,,Dan zie je ze ook volop vliegen”, zei de stadsecoloog. Elf soorten telt Tilburg, en het zijn beestjes om te koesteren. ,,Per stuk eten ze elke nacht 3000 muggen.”