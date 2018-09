Eerste viscoach Sportvisserij Zuidwest Nederland komt uit Tilburg: 'Je weet nooit wát je vangt'

Tilburgse Parooljour­na­list Paul Vugts vertelt over zijn maanden in zware bewaking

9:05 TILBURG - De zwaarst denkbare beveiliging krijgen en samen met je vriendin ruim een half jaar in een safehouse moeten wonen. Dat overkwam de Tilburgse misdaadjournalist Paul Vugts, werkend voor Het Parool. In Het Parool vertelt Vugts over deze ervaring: ,,Mijn liquidatie was aanstaande."