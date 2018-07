Eerste werkdag eindigt in achtervolging voor krantenverkoopster Els (19) uit Tilburg: 'Ik was helemaal in paniek'

TILBURG/BREDA - Op je eerste werkdag bestolen worden van bijna al je spullen. Het overkwam Els van Gestel (19) maandag in het centrum van Breda. De Tilburgse was samen met een collega kranten aan het verkopen op straat, toen een dief zijn kans schoon zag en haar rugzak meenam. De zoektocht naar de tas leidde uiteindelijk tot een achtervolging door de straten van Breda. ,,Ik was helemaal in paniek."

Het zonnetje staat hoog aan de hemel als Els krantenabonnementen van onder andere AD en BN DeStem probeert te verkopen op de Karrestraat in Breda. Het is haar eerste dag en collega René is er bij om haar te helpen. Vlak voordat ze begint stopt ze bijna al haar spullen in een bordeauxrode tas en legt deze tegen een muurtje. Eens in de zoveel tijd kijkt ze om of de tas er nog staat.

Kennelijk houdt iemand haar goed in de gaten. Terwijl Els met een potentiële klant in gesprek gaat, grijpt een onbekende man zijn kans en neemt de tas vol waardevolle spullen mee. ,,Bijna alles wat ik bij me had zat in die tas", vertelt Els. ,,Mijn portemonnee, betaalpasjes, kleren. Ik had eigenlijk alleen mijn telefoon nog."

Pakje sigaretten

De Tilburgse schiet op dat moment volledig in paniek. ,,Er spookt van alles door je hoofd. Wat moet ik allemaal laten blokkeren? Wordt mijn rekening nu geplunderd? Wat zat er allemaal nog meer in die tas? Dat soort vragen allemaal. Ik zakte echt door de grond."

Collega René probeert Els te kalmeren en gaat op onderzoek uit. Hij doorzoekt de omgeving en vraagt aan mensen of ze iets gezien hebben. Els vreest dat de dief met haar geld aan de haal gaat en dat blijkt te kloppen. Op de bankapp op haar mobiele telefoon ziet ze dat de dief bij twee winkels spullen heeft gekocht: bij de Primera en bij GSM Planet. ,,Hij had meteen een pakje sigaretten en beltegoed gekocht, hoe laag kun je zinken", verzucht Els.

Achtervolging

De jonge krantenverkoopster laat haar pasje meteen blokkeren en gaat samen met haar collega naar beide zaken om de dief te achterhalen. Bij de telefoonwinkel blijkt de man op camerabeelden te staan. Precies op het moment dat de collega van Els de camerabeelden bekijkt en wil veiligstellen, komt de dief de winkel binnengelopen. Zonder de tas, maar het is hem echt.

Wanneer een medewerker hem confronteert, kiest hij eieren voor zijn geld en rent weg. De collega zet de achtervolging in en grijpt de dief een paar straten verderop vast. Hij bekent meteen en vertelt tegen de gewaarschuwde agenten waar hij de tas heeft verstopt. De man blijkt verschillende spullen uit de tas te hebben gedumpt, waaronder kledingstukken, deodorant en een haarborstel.

Eerste werkdag

,,Maar mijn belangrijke pasjes zaten er gelukkig nog wel in", vertelt Els opgelucht. ,,Wat er met de andere spullen is gebeurd weet ik niet. Heel vreemd dat juist die spullen eruit zijn gehaald. Maar al met al ben ik blij dat het zo is afgelopen, met name dankzij mijn heldhaftige collega. Hem ben ik echt eeuwig dankbaar."