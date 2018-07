Eind aan overlast? Gribus-terrein in Lovensestraat afgeschermd

Ruiters van Raveleijn uit Efteling verschij­nen nu ook in stripvorm

15:06 KAATSHEUVEL - Attractiepark de Efteling presenteert, in samenwerking met uitgeverij Silvester Strips, vrijdag een nieuw strip over de wereld van Raveleijn. Deze strip is gebaseerd op de spectaculaire ­parkshow van de Efteling, die in april 2011 opende.