Einde aan betonnen schutting: kloostermuur Ons Koningsoord is klaar

De huismus dreigt dakloos te raken, gratis speciale dakpannen voor Tilburgers

13:58 TILBURG - Niet alleen mensen hebben moeite een geschikt huis te vinden in Tilburg, ook de huizenmarkt voor mussen zit behoorlijk in het slop. Om de huismus aan onderdak te helpen stelt de gemeente Tilburg in samenwerking met de KNNV-afdeling Tilburg gratis mussenpannen beschikbaar die mensen op hun dak kunnen plaatsen.