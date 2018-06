Eindhovenaar hoort eis van 4 jaar voor 'laffe lage daad' in Tilburg

DEN BOSCH - In een door William D. zelf aangespannen hoger beroep eist het Openbaar Ministerie een jaar extra cel voor een roofoverval in 2014. Voor de 'laffe en lage daad tegen een 70-jarige' verdient hij geen drie maar vier jaar. D. (45) liep tegen de lamp toen hij een paar maanden later in de Eindhovense Medoclaan doelwit was van een groot vuurgevecht.

Quote Geld ophalen bij een 70-jarige man. Hoe moeilijk kan dat zijn? Maar nee, ze slaan en schoppen hem het ziekenhuis in. Hoe kun je het zo verprutsen?" Ad Clarijs Advocaat-generaal Ad Clarijs wondt er geen doekjes om. ,,Een paar spierballen nemen een incasso-opdrachtje aan, geld ophalen bij een 70-jarige man. Hoe moeilijk kan dat zijn? Maar nee, het loopt gruwelijk uit de hand. Ze slaan en schoppen, zonder reden, de man voor vijf weken het ziekenhuis in. Hoe kun je het zo verprutsen?" Het gebeurde in augustus 2014. Een Tilburger werd aangesproken door twee mannen. Ze kwamen geld halen namens een ex-zakenpartner van hem. Dat klopte niet, zei de Tilburger, en liet op kantoor een afdoening zien. Kan zijn, zeiden de twee, maar zij hadden inmiddels onkosten gemaakt en ze wilden 15 mille vangen. Daar ging het slachtoffer in mee, maar hij had dat niet voorhanden. Een week later kregen ze het geld. Desondanks kwamen de twee een derde keer langs, nu met een derde man. Het slachtoffer werd zo geslagen en geschopt dat kaak en ribben braken. De derde man maakte ondertussen een groot geldbedrag over via de pc.

Piraten

Op een eerdere zitting bleek William D. 'geen koorknaap'. Hij is bodyguard en vaart mee met schepen die mogelijk doelwit zijn van piraten. Volgens Clarijs ,,Wanen dit soort mannen zich onkwetsbaar, slachtoffers durven vaak geen aangifte te doen uit vrees alles te verergeren. Dit slachtoffer had wel de moed het te melden."

De 'bezoekers' hadden in Tilburg iets gedronken. Van die bekertjes kwam dna dat kort daarop in oktober ook opdook bij de massale schietpartij aan de Eindhovense Medoclaan. Dat huis werd gehuurd door D. Net toen zijn Helmondse Satudarah-vriend Michel G. op bezoek was, stond een groep No Surrender-leden aan de poort wat uitliep op een gefilmd vuurgevecht. Michel G. kreeg zeven jaar cel, ook voor de overval want hij was de tweede spierbal.

Van William D. is niet bewezen dat hij destijds zelf ook schoot. Hij kreeg drie jaar cel voor de Tilburgse overval en wapenbezit in de Medoclaan. Dat was bij verstek: hij verstopte zich'een tijdlang 'uit zelfbescherming, maar meldde zich later bij de politie.

Tattoos

Hij ging in beroep tegen dat vonnis, om de eenvoudige reden dat hij er niet bij was in Tilburg. Dat dna 'was waarschijnlijk van een vorig bezoek'. Clarijs dacht van niet: kartonnen wegwerpbekertjes blijven niet wekenlang op een schoon bureau staan. Belangrijker argument was dat de Tilburger William niet herkende op een foto-confrontatie. Dat maakte de zaak volgens advocaat M. van Dam zo twijfelachtig dat vrijspraak op zijn plaats is.