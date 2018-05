Eis 18 maanden tegen Tilburger voor ontucht met twee 14-jarigen

,,Het verbaast mij niet dat de verdachte er niet is, hij beroept zich volledig op zijn zwijgrecht. Deze zwijgende verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden, het aanvragen van een reclasseringsrapport is dan ook zinloos'', aldus officier van justitie Jan Bezem.

De verdachte zou volgens de verklaringen van de twee slachtoffers op 13 augustus 2016 een serie aan strafbare feiten hebben gepleegd waarbij ontucht de kern is. Hij was destijds de kapper van de vader en broer van één van de slachtoffers. Hij zou de meisjes in hun nek of gezicht hebben gelikt en hen geprobeerd te zoenen. Ook zou hij ze hebben mishandeld door aan een borst, been en elleboog te krabben en vast te pakken. Ten slotte zou hij de mobiele telefoon van één van de slachtoffers vernield hebben.