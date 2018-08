Eis: vier jaar cel tegen Tilburger voor in brand steken Arriva-bussen

Man uit Den Bosch bespuugt en beledigt agenten in centrum Tilburg

9:23 TILBURG/DEN BOSCH - In het centrum van Tilburg is woensdagochtend vroeg een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden, hij misdroeg zich meerdere malen. De Bosschenaar was betrokken bij een vechtpartij in een café en beledigde en bespuugde agenten.