EK Cross in Tilburg wil niet alleen de atleten laten lopen

Zure timing: geen treinen richting Tilburg in weekend van groot modelspoor­eve­ne­ment

18 september TILBURG - Stel: je komt niet uit Tilburg en wilt op zaterdag 29 september wel een groot modelspoorevenement in de stad bezoeken. Hoe reis je daar dan heen? Nou... mooi niet per trein. Want precies in dat weekend ligt het hele treinverkeer rondom Tilburg eruit.