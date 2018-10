Energieomslag in Midden-Brabant: 'Alles voor de consument’

TILBURG - Wil je als burger met een eigen huis in Tilburg of pakweg Oisterwijk bijdragen aan een klimaatvriendelijkere toekomst? Dan a) wil je weten welke maatregelen voor jouw woning het geschiktst zijn, b) ben je benieuwd wat dat jou kost, c) laat je je liever niks wijsmaken door een partij met eurotekens in de ogen, d) vraag je je af wat het je behalve een goed gevoel en een mooiere aarde oplevert, en e) overpeins je of je niet beter even kunt wachten.

Gevolg: er gebeurt best vaak niets. Of niet snel genoeg. Terwijl het zo nodig is en het niet aan goede wil ontbreekt. Dat spanningsveld wil een grote groep in Midden-Brabant actieve partijen doorbreken. Enkele tientallen installatiebedrijven, bouwers, woningcorporaties, gemeenten en energiecoöperaties zetten gisteren in het Koning Willem II-stadion hun handtekening op een kaart van het Hart van Brabant.

Ze gaan iets doén. Hoe, dat werd nog niet in steen gebeiteld. Maar wel dat het samen moet. Alleen dan, zo klonk het, is de consument over de drempel te krijgen. Om haar of hem moet dan ook alles draaien, was de onontkoombare conclusie op een conferentiemiddag.

Goed voorbeeld: Dongen. Daar vormen de lokale energiecoöperatie, plaatselijke ondernemers en de gemeente een team. ,,We voorkomen dat de consument wordt overladen met tien offertes”, zei Sijtze Brandsma, bestuurslid van Energie Dongen. ,,Die krijgt te maken met één adviseur die een objectief en begrijpelijk advies kan geven. Ook over de financiering daarvan.”

Dat laatste is niet onbelangrijk. ,,Wij kunnen technisch gezien heel veel, maar de vraag is: hoe krijgen we het achter de voordeur verkocht”, sprak Laurens Verbunt van bouwgroothandel Raab Karcher. Installateur Michael de Groot: ,,Ik zit al tien jaar met warmtepompen op de baan. Acht van de tien mensen gaat voor de portemonnee, de andere twee voor de kinderen en de toekomst. De klant wil een eenvoudig rekenmodel.”