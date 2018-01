Ergernis over 'gemeentelijke' promofilmpjes wethouders

UPDATE Ravage aan woning door blikseminslag in Tilburg: 'De kozijnen zijn ontzet, tot beneden aan toe'

17:47 TILBURG - Bij een korte felle onweersbui is een woning getroffen door een blikseminslag aan de Midslandstraat in Tilburg Reeshof vrijdagavond. De bliksem is precies in het dak van de woning geslagen. Niet alleen het dak en het dakraam raakten zwaarbeschadigd, ook de rest van het huis. ,,De kozijnen zijn ontzet, tot beneden aan toe", zegt bewoner Ronald Moonen.