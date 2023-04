Eten, creatieve ondernemers en meer: deze markt rondom de ramadan bezoek je in Tilburg

Tweede klasse D Gilze blijft winnen en mag dromen van nacompeti­tie: ‘Maar moeten met beide benen op de grond blijven’

De opmars van Gilze duurt voort, want ook een gelijkwaardige uitwedstrijd tegen SVSSS valt de goede kant op. Met Willem van Eijck heeft de ploeg nu officieel de topscorer van de competitie in de gelederen, maar de gevierde man was Stan de Kock. Als invaller zorgde hij in de slotfase voor de winnende treffer.