Etienne I is weer prins in Tilburg: ‘Carnaval is emotie’

Als ze me vragen, dan doe ik het meteen weer, dacht Etienne Timmermans (52). Dat trof: de prinsencommissie van de Tilburgse carnavalsstichting klopte deze zomer opnieuw bij hem aan. Zo is Etienne I voor het tweede jaar de prins van Kruikenstad. Zondag aan het begin van de avond werd hij aan het feestend volk in de Stadhuisstraat gepresenteerd, met weer Jean Thijs als adjudant.

,,De eerste keer is erg goed bevallen”, zegt Timmermans, ‘in burger’ ondernemer. ,,Wat zo mooi was: dat het feest in Tilburg tegenwoordig zo breed gevierd wordt. Wat ik me nog van mijn tijd in de Raad van Elf herinner was meer beslotenheid. Het carnaval is echt openbaar geworden, en dat moet het ook zijn, dat maakt het leuk.”

Het 55-jarig bestaan van het openlijk gevierde Tilburgse carnaval brengt dit seizoen het een en ander teweeg. ,,Dat mij de verantwoordelijkheid is gegeven om daarin voorop te gaan maakt me wel trots. En dan moet het ook meer zijn dan een ding van het stichtingsbestuur. Ik wil de vertegenwoordiger zijn van iedereen.”